"Plaats Pieter Timmers op dezelfde hoogte als Fred Deburghgraeve"

Crawlzwemmer Pieter Timmers heeft de voorbije week laten weten dat hij over enkele maanden zijn zwembroek aan de haak hangt. Op de Olympische Spelen van volgend jaar zal hij zijn zilveren medaille niet verdedigen.

"Pieter Timmers vind ik de meest stabiele en constante zwemmer van de voorbije 10 jaar op de 100 meter vrije slag. Sowieso", reageert Sidney Appelboom.

"Ik zet hem op dezelfde hoogte als Frederik Deburghgraeve, al blijft het erg moeilijk", vindt Appelboom. "Fred kroonde zich tot olympisch kampioen en hij zwom een wereldrecord op de 100 meter schoolslag, maar de 100 vrij is en blijft wel het koningsnummer van het zwemmen en het zwaarste nummer om een medaille te pakken."

Timmers en Deburghgraeve zwemmen of zwommen allebei onder Ronald Gaastra. "Zijn aandeel is gigantisch", vindt Appelboom. "Zonder de heer Gaastra waren we de afgelopen 20 jaar niet in de medailles geëindigd."



"Het Belgische zwemmen heeft het altijd moeten hebben van enkele diamanten, maar die moet je ook kunnen slijpen. Daar is Ronald tot twee keer toe met verve in geslaagd."