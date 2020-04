"Ik hou er niet van om op deze manier kampioen te worden, maar titel is logisch"

"Het zou logisch zijn mocht Barça tot kampioen worden gekroond", verklaarde Setién. "Maar het zou van mij ook een andere ploeg mogen zijn. Ik hou er niet van op deze manier kampioen te worden."

"Ik zou graag zo snel mogelijk opnieuw aan de competitie beginnen", vervolgde Setién. "Op die manier kunnen we extra schade aan ons voetbal voorkomen. Maar de realiteit is dat we wereldwijd met een groot probleem kampen."

De Barcelona-coach erkende ook dat bij een hervatting vrijwel zeker geen toeschouwers zullen worden toegelaten. "Dat is een beetje jammer, maar we willen zo graag spelen. Als het moet, dan maar zonder publiek."

Setién was tevreden met de beslissing van de Spaanse bond om, indien de competitie niet meer hervat zou worden, de nummers 1 tot 4 in La Liga voor volgend seizoen een ticket voor de Champions League te geven. "Dat zijn de teams die het het meest verdienen", vond Setién.

Momenteel zijn dat naast FC Barcelona en Real Madrid, met Eden Hazard en Thibaut Courtois, Sevilla en het Real Sociedad van Rode Duivel Adnan Januzaj. Getafe en Valencia, respectievelijk nummers vijf en zeven, protesteerden wel al tegen die beslissing