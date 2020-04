"Als er een Ronde voor mannen komt in het najaar, dan ook eentje voor vrouwen"

Er was her en der wat gemor te horen vanuit het vrouwenpeloton bij de voorstelling van een eerste versie van de wielerkalender. Want waar waren de vrouwenkoersen?

"Wij hebben van bijna elke mannenwedstrijd ook een vrouwenversie en dat willen we in stand houden", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "Het zou zeer ongeloofwaardig zijn om dat niet te doen."

Als er een Ronde van Vlaanderen komt in het najaar, dan zal dat dus zowel voor mannen als vrouwen zijn. "Dat is logisch. Het kan en mag in deze tijden niet meer anders."

"We wilden dit jaar eigenlijk al een tandje bijzetten op het vlak van vrouwenwielrennen. Dat is nu niet gelukt, maar dat wil niet zeggen dat we dat de komende maanden en in de loop van volgend jaar niet proberen door te trekken."