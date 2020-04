Wielerbond: "Willen renners en organisatoren zo snel mogelijk duidelijkheid bieden"

Door het coronavirus zijn tal van wielerwedstrijden afgelast of uitgesteld en het is bij momenten moeilijk om door het bos nog de bomen te zien. "Met de oprichting van een coördinatiecel willen we via overleg orde brengen in de coronachaos", legt Jos Smets uit.

"Er was een noodzaak om dringende beslissingen te nemen. De UCI is bevoegd voor alle internationale wedstrijden. Onze coördinatiecel heeft ook de supervisie over de nationale of regionale koersen. We spelen zo kort mogelijk op de bal, want het is zinloos om organisatoren van wedstrijden die mogelijk getroffen worden onnodig lang in spanning te houden."

"Tegelijk willen we ook de renners zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Bij het opmaken van hun trainingsschema's is het ook voor hen goed te weten dat hun eerstvolgende wedstrijd mogelijk pas over een paar weken zal plaatsvinden."

"We waren er vlug bij om een competitiestop af te kondigen tot en met 30 april. En op 3 april verlengden we die maatregel al, tot en met Pinkstermaandag (1 juni). Met de dood in het hart, maar iedereen is gebaat bij duidelijkheid."