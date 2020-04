Digitale oplossing voor afgelaste sportkampen: "Pc's gebruiken om kinderen in actie te krijgen"

Heel wat organisatoren van sportkampen gaan op zoek naar creatieve manieren om de kinderen ook tijdens deze lockdown bezig te houden. Roos doet mee met het digisportkamp van Sport Vlaanderen. "De prinses is ontvoerd en wij moeten uitzoeken wie het gedaan heeft", vertelt ze.

Elke voormiddag kan ze zich, net als 49 andere kinderen, sportief uitleven zoals ze dat op paassportkamp zou doen, maar dan veilig vanuit haar eigen huis. Op donderdagavond is er een quiz voorzien voor heel de familie.

"We moeten ons in deze crisis van onze meest creatieve en vindingrijke kant laten zien", vertelt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "Het bijzondere aan deze digikampen is dat het interactief is. De deelnemers hebben contact met elkaar en met hun coaches, net zoals tijdens een gewoon kamp. Ze moeten ook samenwerken om opdrachten te doen lukken."

De resultaten van de opdrachten kunnen de kinderen opladen op het online platform van het kamp, waarna ze feedback en tips krijgen. Er is ongeveer 1 coach per 12 kinderen.

Weyts: "Bij een computer denken mensen vaak aan "passief", maar hier is het omgekeerd. De kinderen worden geactiveerd. Ze blijven in hun kot, maar maken daar maximaal gebruik van de ruimte."



Heeft dit nog een toekomst na de coronacrisis? "Wat we nu ontwikkelen, kunnen we in de toekomst misschien ook gebruiken. Zo moeten we niet altijd aan het vaste stramien vasthouden."