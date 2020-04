Bashir Abdi: "Bekele heeft meer natuurlijk talent dan Kipchoge"

Gisteren was Bashir Abdi te gast in onze Facebook Live lockdown sessies. De snelste Belgische marathonloper kreeg veel vragen over wie nu de beste marathonloper ter wereld is en of de grens van de 2 uur binnenkort doorbroken zal worden in een wedstrijdmarathon.

"Bekele heeft de wereld verbaasd in Berlijn"

Als er iemand goed geplaatst is om een vergelijking tussen beide kampioenen te maken is het wel Bashir Abdi. "Eliud Kipchoge en ik zitten in hetzelfde team. Hij is onze kapitein. We hebben al samen getraind en de marathon van Londen gelopen. Een simpele, rustige kerel, hoewel hij de snelste marathonloper ooit is." Maar ondanks het feit dat Kipchoge wereldrecordhouder is en als enige ooit onder perfecte omstandigheden een (officieuze) marathon onder de twee uur liep is er volgens Abdi nog één man die beter kan: zijn andere ploegmaat Kenenisa Bekele. "Bekele heeft eigenlijk vorig jaar de wereld verbaasd in Berlijn. Hij kwam toen terug uit een lange blessure. Mijn trainer, Mo Farah en ik waren op stage in Amerika en we maakten een voorspelling van zijn tijd. Ik schatte een tijd van 2u03 minuten. Maar uiteindelijk liep hij slechts 2 seconden boven het wereldrecord."

"Bekele wil onder de 2u in een wedstrijdmarathon"

"Ik denk dat Bekele sowieso meer natuurlijk talent heeft dan Kipchoge. Kijk naar zijn palmares: hij is nog steeds wereldrecordhouder op de 5 km en de 10 km. En als je de lichamen van Bekele en Kipchoge vergelijkt dan zie je dat het lichaam van Bekele, hoewel hij kleiner is, veel sterker is. Ik heb het gevoel dat hij meer reserves in zijn lichaam heeft voor een zware proef als de marathon."

Abdi traint vaak op de hoogvlaktes van Ethiopië en daar komt hij Bekele regelmatig tegen. "In Ethiopië loopt hij al zijn duurlopen in een lange trainingsbroek en een lange warme jas, bij 30 graden! Hij doet dat omdat hij altijd wat te zwaar is. Maar op het moment van de wedstrijd is hij wel op zijn competitiegewicht. Indien hij dat streefgewicht al zou halen tijdens zijn trainingen dan zou hij wel eens iets heel strafs kunnen laten zien."

Als ik hem zie lopen. Die bewegingen, die automatismen in dat lichaam. Ik denk dat hij de meest getalenteerde afstandsloper ooit is. Bashir Abdi over Kenenisa Bekele

"Als ik hem zie lopen met die bewegingen, die automatismen in dat lichaam, dan denk ik dat hij de meest getalenteerde afstandsloper ooit is. Hij heeft gewoon de pech dat hij zo blessuregevoelig is. Bovendien is hij nogal eigenwijs en luistert hij niet genoeg naar zijn management." (lacht)

"Ik denk wel dat zijn volgende doel is om onder de twee uur te lopen in een wedstrijdmarathon. Hij is niet meer zo jong, maar de komende 2 à 3 jaar zal hij nog wel iets strafs presteren", besluit Abdi. "Iedereen keek al uit naar de marathon van Londen dit jaar waar Kipchoge en Bekele tegen elkaar zouden lopen. De twee giganten uit het langeafstandslopen tegen elkaar. Maar het coronavirus heeft er anders over beslist."

Herbekijk de Facebook live-sessie met Bashir Abdi