Vanaf vandaag dagen Sven & Thibau Nys je kids elke dag uit: "Veel fietsplezier!"

De online academy komt er in de eerste plaats om de kampjes tijdens de paasvakantie te vervangen. Kinderen die zijn ingeschreven voor een kamp krijgen elke dag een mail van Sven en Thibau met lessen en tips. Maar er verschijnt ook elke dag een challenge online en daar kan iedereen gratis aan deelnemen.

De allereerste challenge: bouw een veldritparcours in je eigen tuin en wees heel creatief (in onderstaand filmpje staan een aantal tips). Pas het parcours ook aan naargelang je niveau. Kinderen die al wat meer ervaring hebben, kunnen bijvoorbeeld iets neerleggen om over te springen. Leg het parcours zo snel mogelijk af en probeer een paar keer je eigen tijd te verbeteren.

Sven en Thibau hebben zelf ook een parcours in hun tuin gebouwd. Ze gaan de strijd met elkaar aan: wie het parcours het snelst aflegt, wint. Bekijk onderstaande video om te ontdekken wie won. We verklappen alvast dat het een nek-aan-nekrace was.