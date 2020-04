16u op de rollen, 10.738 hoogtemeters: Fien Lammertyn temt de virtuele Everest

Everesting is een uitdaging die sportliefhebbers sinds een paar jaar bezig houdt. Het gaat om het fietsen (of lopen) van 8.848 hoogtemeters, precies de hoogte van de Mount Everest. Bij voorkeur doe je dat buiten, op een heuvel of berg, precies het aantal keer tot je aan die 8.848 hoogtemeters komt.

In tijden van corona durven sporters al eens bijzonder uit de hoek te komen en dus gooide amateurfietser Fien Lammertyn het over een andere boeg en deed ze haar poging op de rollen, virtueel via Zwift, want ook die challenge wordt gevalideerd door de Everesting Club.

"Het idee groeide pas twee weken geleden", zegt ze. "Ik hoorde van een zogenaamde World Lycra Party, georganiseerd door de Hells 500, de club achter het ontstaan van Everesting. Ze willen van donderdag tot en met zondag zoveel mogelijk mensen aan het Everesten zetten en dus sprong ik mee op de kar."

In totaal wisten zondagochtend volgens de Everesting-website wereldwijd nog maar 572 personen de virtuele uitdaging tot een goed einde te brengen. In België was er nog geen enkele vrouw succesvol in deze challenge.

Dat het een moeilijke uitdaging is, bewijst ook een ander cijfer. Op de weg slaagde immers nog maar één Belgische vrouw in deze opdracht: Sylvie Uyttendale in juni 2017, die in 23 uur verschillende keren La Houppe beklom. Lammertyn is dus de eerste Belgische die deze missie tot een goed einde brengt.

"Kijk, het is een gek idee en iedereen wil iets speciaals doen in deze coronaperiode", zegt Lammertyn. "Normaal fiets ik altijd de toeristenversie van de Ronde van Vlaanderen en die van Parijs-Roubaix, maar nu viel dat allemaal weg."

"Ik wil de zorgverleners steunen door in mijn kot te blijven en deze missie via Zwift te realiseren. Ik ben trots dat ik erin geslaagd ben. Ik ben gestart om 3.30u in de ochtend en na een kleine 13 uur had ik de Everest Challenge te pakken."