Kimmich: "Is er maatschappelijk draagvlak voor competitiehervatting?"

Het coronavirus heeft het openbare leven in Duitsland, net als in de rest van Europa, stilgelegd. Dat heeft veel nadelen, maar stemt ook tot nadenken vindt de 25-jarige Joshua Kimmich.

"Nu merken we pas in wat voor een ritme wij leefden. In het voetbal leef je van wedstrijd tot wedstrijd, speel je om de drie dagen en ben je vaak onderweg. Plots ging alles van honderd naar nul", zegt hij in een interview met de Abendzeitung München.

"Aan de ene kant zullen er heel wat mensen blij zijn als ze opnieuw voetbal kunnen kijken, zelfs al zal dat op televisie zijn. Aan de andere kant moet er ook een maatschappelijk draagvlak zijn voor die hervatting. De volksgezondheid komt op de eerste plaats en dat moet het vertrekpunt van alle beslissingen zijn."

Als de omstandigheden het toelaten wil Kimmich uiteraard wel nog graag de competitie afmaken. Na een matig seizoensbegin kwam Bayern toch weer onder stoom en behoort zelfs de treble nog tot de mogelijkheden.

"Hopelijk krijgen we nog een seizoensfinale, want dit voelt aan als een zomeronderbreking. Het is een beklemmende tijd. Alles is nog mogelijk voor Bayern. We beschikken over een sterk team, met veel potentieel en kwaliteit. We zijn er klaar voor."