Boegbeelden Berrier en Siani zamelen geld in voor noodlijdende KV Oostende

KV Oostende grijpt voorlopig naast een proflicentie voor volgend seizoen. De club zit met een financiële put en de onderhandelingen met kandidaat-overnemer PGM, een Amerikaanse investeringsgroep, zitten in het slop. Franck Berrier en Sébastien Siani zien het niet graag gebeuren en hebben actie ondernomen.

"Zowel Séba als ik beleefden sportieve hoogtepunten bij KV Oostende", zegt Berrier. "De club betaalt nu echter een hoge prijs voor die periode en daarom vinden we dat wij als ex-boegbeelden niet langs de zijlijn kunnen blijven staan."

"Ik ben sinds kort ook assistent-trainer bij KVO en wil helpen bouwen aan een nieuwe start voor de club. Daarvoor hebben we natuurlijk wel eerst onze licentie nodig."

Daarom vragen de twee ex-spelers aan supporters om ondanks de coronatijden te kijken of ze iets kunnen missen in hun geldbeugel. Loopt het toch slecht af met KVO dan beloven ze het geld integraal terug te storten of aan een goed doel te schenken.

"Ik zou het heel erg vinden, mocht de club teloorgaan", zegt Siani, die tegenwoordig in het Midden-Oosten speelt. "Dat verdienen de supporters, vele medewerkers en vrijwilligers, en zeker de 600 jeugdspelertjes niet."

"Met deze geldinzamelactie willen we vooral een signaal geven. Een signaal waarbij ex-spelers, supporters, sponsors, Oostendenaars en sympathisanten allemaal aan een zeel trekken om deze club te helpen in moeilijke dagen."

Ex-spelers Fernando Canesin en Didier Ovono gaven alvast het goede voorbeeld. Net als jeugdproduct Birger Verstraete.