Licentiemanager Van Brantegem over bloedbad: "Ook voor mij een grote verrassing"

Standard, Oostende, Moeskroen, Lokeren, Lommel, Roeselare en Virton: het slagveld in het licentielandschap in het Belgische voetbal is nog nooit zo groot geweest.

"Vorig jaar heeft iedereen zijn licentie gehaald, maar we zagen toen al een trend", legt Licentiemanager Nils Van Brantegem aan onze redactie uit.

"We hadden maatregelen getroffen om clubs te begeleiden. We zagen het wel aankomen, maar ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn."

"Het was ook voor mij een grote verrassing dat zoveel clubs in de problemen zijn gekomen, maar iedereen moet voldoen aan de criteria. Die worden strikt toegepast voor iedereen."

De betrokken clubs trekken nu naar het BAS voor de beroepsprocedure. "Ik geef geen commentaar op hun kansen bij het BAS. Iedere club moet zijn dossier daar vervolledigen."

"Ook een beslissing over welk competitieformat we nu krijgen, komt niet aan mij toe. Ik spreek me enkel uit over het halen van de licenties."

"Als de clubs niet aan de criteria voldoen, dan zijn er inderdaad te weinig clubs om 1A en 1B op te vullen. Maar de invulling hoort dan aan de Pro League toe."

Het was een hard verdict woensdag, maar beter eentje dat nu gevallen is dan over enkele maanden? "Dat is de bedoeling van een licentie. De competitie moet volgend seizoen een normaal verloop kennen."