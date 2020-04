Lions zien EK basketbal 2021 naar 2022 verhuizen, Cats behouden EK in 2021

Met de Olympische Spelen van Tokio 2020 van 23 juli tot 8 augustus 2021 moest er een oplossing gevonden worden voor het EK mannen 2021. Die eindronde vindt plaats in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië en wordt dus exact met een jaar verlaat.

De Belgian Lions maken een goeie kans om de eindronde te halen. Na 2 speeldagen in Groep C staan ze op kop na evenveel zeges tegen groepsfavoriet Litouwen (86-65) en in Denemarken (72-88). De volgende kwalificatieduels staan pas eind november op de planning. De Belgian Lions trekken dan in principe naar Tsjechië (26/11) en Litouwen (29/11).

Tsjechië is een van de gastlanden voor de eindronde en is sowieso geplaatst. Naast Tsjechië stoten er nog 2 landen in de groep door.

Het komende EK basket voor vrouwen in Frankrijk en Spanje blijft voorzien van 17 tot 27 juni 2021. Ook de Belgian Cats wonnen hun eerste 2 kwalificatiewedstrijden in poule G, tegen Oekraïne (83-66) en Finland (58-85). De volgende speeldag is voorzien op 12 november 2020, dan trekken de Belgen naar Portugal. De 9 groepswinnaars en de 5 beste tweedes stoten door naar de EK-eindronde.