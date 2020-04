Surprise van de Licentiecommissie: Standard op weg naar 2e amateurklasse?

Ook de Europese licentie wordt niet toegekend. De club kan wel in beroep gaan bij het BAS, dat voor 10 mei moet oordelen.

Het verdict voor Standard is bijzonder streng: het ontvangt geen licentie voor 1A, 1B en de eerste amateurklasse.

Tekengeld, liquiditeit en stadion

In de uitgebreide argumentatie verwijst de Licentiecommissie onder meer naar een gebrek aan bewijs van het betalen van de tekenpremies in februari 2020. Het gaat om een som van 1.044.027,6 euro die onder 8 spelers had moeten worden verdeeld.



Daarnaast merkte de Licentiecommissie bij Standard op 31 december 2019 een negatief nettoresultaat van ruim 14 miljoen euro op in de voorgelegde cijfers.



"Dat bedrag wordt enerzijds niet door voldoende fondsen gedekt. Anderzijds is er op basis van de cash flow-verklaringen een groot gebrek aan liquiditeit aangetoond", klinkt het in de evaluatie van het licentiedossier.



Ook de constructie van een nieuwe vennootschap die het stadion moet overkopen van de nv Standard de Liège, doet de wenkbrauwen fronsen. Die nieuwe nv Immobilière Standard de Liège, opgericht door voorzitter Bruno Venanzi en Rode Duivel Axel Witsel, betaalde 1,5 miljoen euro.



Tegen 30 juni 2020 moet het volledige bedrag, zoals overeengekomen tussen beide nv's, betaald zijn. Maar de Licentiecommissie stelt zich vragen bij de solvabiliteit van de nieuwe nv. Die kon Standard onvoldoende aantonen.