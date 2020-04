Sporza Retro: 6 edities van de Scheldeprijs om te onthouden

Geen 108e editie van de Scheldeprijs vandaag en dus doken wij in ons archief. Zo betekende de Scheldeprijs in het verleden de doorbraak van Peter Van Petegem, Frank Vandenbroucke en Mark Cavendish. En Johan Museeuw en Tom Boonen namen afscheid van het Belgische wielerpubliek.

2017: Boonen neemt afscheid, Kittel wint voor vijfde keer

De Scheldeprijs 2017 is de laatste koers op Belgische bodem van Tom Boonen. Als eerbetoon is de start in Mol en de belangstelling is enorm. Boonen helpt mee de rode loper uit te rollen voor toenmalig ploegmaat Marcel Kittel. De Duitser bedankt voor het vertrouwen en wint voor de 5e keer in Schoten.

2008: Boonen juicht te vroeg, Cavendish profiteert en valt op podium

Het overkomt elke sprinter wel een keer: te vroeg juichen. Dat is wat Tom Boonen doet in 2008 en door de tegenwind kan Mark Cavendish hem nog kloppen op de finish. Het grappigste beeld volgt op het podium: met de champagnefles in de hand glijdt Cavendish uit en valt hij pardoes.

2007: Maak kennis met 21-jarige Mark Cavendish

Zoals zo vaak eindigt de Scheldeprijs ook in 2007 op een massasprint. Robbie McEwen lijkt op weg naar de zege, maar valt een beetje stil in de laatste meters en laat zo de deur open voor de 21-jarige Mark Cavendish. Voor de jonge Brit met het guitige kopje is het zijn doorbraak op het hoogste niveau.

2004: Boonen luistert afscheid van Museeuw op met eerste zege

De editie van 2004 staat in het teken van het afscheid van Johan Museeuw. In de finale klauwt de leeuw nog een laatste keer, maar een massasprint ontlopen zit er niet in. De jonge Tom Boonen eert zijn afscheidnemende ploegmaat met een nipte sprintzege tegen Robbie McEwen.

1996: Jonge Vandenbroucke schudt mooi nummer uit zijn kuiten

In 1996 ziet Schoten een staaltje van het talent van Frank Vandenbroucke. De toen 21-jarige Vandenbroucke houdt in de slotkilometers een kleine voorsprong vast tegen de jagende achtervolgers en wint na Parijs-Brussel zijn tweede grote eendagskoers.

1994: Van Petegem opent palmares bij de profs