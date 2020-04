Kenneth Smith trekt van verliezend finalist Charleroi naar bekerwinnaar Antwerp Giants

Kennet Smith maakte onder meer indruk met een triple double (20 punten, 10 rebounds, 10 assists) in een wedstrijd in de FIBA Europe Cup tegen het Duitse Medi Bayreuth en was ook één van de sterkhouders in de bekerfinale, die Charleroi weliswaar met 83-75 verloor tegen Antwerp.

Charleroi vond de 1m91 grote Smith bij het Hongaarse Szolnok. Voordien speelde hij onder meer drie seizoenen in de G-league, de wachtkamer van de NBA. Daar kwam hij uit voor de B-teams van de LA Lakers en de Detroit Pistons.