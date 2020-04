Vanavond in De Kleedkamer Athene 2004: veel olympische weelde om de tafel

In aflevering 3 van De Kleedkamer staan de Olympische Spelen van 2004 in Athene centraal . Ruben Van Gucht onvangt in het Sportimonium in Hofstade Inge De Bruijn, Axel Merckx, Anky van Grunsven en Robert Van de Walle. Samen wonnen ze maar liefst 20 olympische medailles. Het goud van Justine Henin en Hicham El Guerrouj komt ook aan bod.