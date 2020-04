Lyra-Lierse strikt Bart De Roover als trainer

"Lyra-Lierse is een club waar progressie in zit", begon De Roover zijn uiteenzetting op de clubwebsite. "Dat sprak me enorm aan en daarom heb ik ook gekozen om hier een volgende stap te zetten."

"Ik ben al een tijdje actief in 2e amateur en hoop dan ook mijn ervaring in deze reeks over te brengen aan de spelersgroep. 2e amateur is een reeks waarin vaak de ploegen van plaats 4 tot 12 sterk aan elkaar gewaagd zijn."

"De club heeft als doelstelling om met prestaties en enthousiasme een stabiel seizoen te spelen."

"Dat is niet alleen mijn taak, maar die van iedereen die betrokken is bij deze club. Van spelers tot supporters. Verder bouwen op de goede en sterke groepsdynamiek vind ik daarin een cruciale factor."