De "koude" nacht van ultrafietser Maxim Pirard: "Soep, douche en dutje bij de politie"

Maxim Pirard vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3u voor een fietstocht van 1.040 kilometer, waarbij hij de grenzen van Vlaanderen aftast. Radio 1 kreeg de wereldkampioen gran fondo even voorbij 7 uur aan de lijn, toen er al 625 kilometer op de teller stond.

"Dat het einde nu al in zicht is? Neen, nog niet. De zon komt op en dat is het zwaarste moment van de rit. Waarom? Vorig jaar had ik net hetzelfde gevoel tijdens mijn tocht van 1.000 kilometer naar Frankrijk. Het is gewoon een verschrikkelijk moment", vertelde Pirard in De Ochtend.

Pirard heeft zijn eten en drinken bij en probeert met zijn tussenstops zo weinig mogelijk tijd te verliezen. "Ik rijd ook volledig alleen. Af en toe fietst er iemand een stukje mee, maar dat blijft beperkt."

"Dat dit een huzarenstukje is? Je moet vooral blijven eten en drinken. Ik luister soms ook naar muziek om het mentaal vol te houden. Dat zijn de trucjes."

Maar afgelopen nacht heeft Pirard toch stevig afgezien. "Het was vannacht superkoud en ik was een beetje onderkoeld. Ik kwam een politiewagen tegen en zij vroegen me wat ik aan het doen was."

"Ze stelden voor om even op te warmen in het commissariaat. Daar kreeg ik warme soep, kon ik een warme douche nemen en kon ik ook een dutje doen", lachte Pirard, die in de vooravond zijn thuishaven hoopt te bereiken.