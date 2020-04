Duivels en Flames: "Blijf in uw kot, er zijn al te veel mensen gestorven"

"Samen hebben we al zoveel mooie momenten beleefd, samen hebben we al zoveel matchen gewonnen", spreken de Rode Duivels en Red Flames ons in koor toe. "Samen vechten we nu ook tegen het coronavirus."

"Er zijn al te veel mensen gestorven. Ook jij of je familie kunnen morgen getroffen worden. Blijf daarom in uw kot."

"Ik weet dat het niet gemakkelijk is om zonder vrienden thuis te blijven, maar dit is de enige manier om ook deze match te winnen."