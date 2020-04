Pro League: "UEFA heeft wel 5x gezegd dat het geen dreigement is"

"Ik was voor een stuk wel verbaasd toen ik het persbericht van de UEFA las", vertelt Peter Croonen aan Sporza. "We hebben deze morgen al een onderhoud gehad met de vertegenwoordigers van de UEFA, waarbij we wederzijds een aantal dingen uitgeklaard hebben."

"Natuurlijk heeft de UEFA een perspectief, zoals ook wij ons perspectief hebben. Wij hebben die beslissing met unanimiteit genomen, in de overtuiging dat het de beste beslissing was, met een absolute prioriteit voor de volksgezondheid."

De UEFA vraagt de lidstaten ook om solidariteit. "Daar hebben we ook over gediscussieerd. Solidariteit kan nooit uniformiteit betekenen", vindt Croonen. "Perspectieven zijn overal anders en de ene situatie is de andere niet. Kijk maar naar Wit-Rusland, waar ze gewoon voort voetballen."

"Wij hebben aangegeven dat we op geen enkele manier niét solidair willen zijn met beslissingen van de UEFA. Als er gevoetbald wordt in juli en augustus zal dat ook consequenties hebben voor onze kalender. Dat beseffen we en dat is op zich geen probleem. Die solidariteit zal er zijn."