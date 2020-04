Benito Raman en zijn ploegmaats trainen met de nodige afstand

Voor het eerst sinds de competitiestop in Duitsland liepen de spelers van Schalke 04 gisteren het trainingsveld op. Dat deden ze voorzichtig, volgens de regels van "social distancing".

Joggen deden de spelers met enkele meters ertussen, daarna trainden ze hoogstens met z'n tweeën op verschillende terreinen. Ook de coaches hielden voldoende afstand.

Schalke 04 is niet de enige club die al aan het trainen is. Ook andere Duitse teams bereiden zich in kleine groepjes voor op de mogelijke hervatting van de Bundesliga. Die ligt nog minstens tot eind deze maand stil.