Voorzitter Pro League: "Enige juiste maatschappelijke beslissing"

Wie de komende maanden nog gehoopt had op een potje Belgisch voetbal, is eraan voor de moeite. De raad van bestuur van de Pro League adviseert om de competitie stop te zetten, al zijn er nog altijd vraagtekens. Peter Croonen, voorzitter van de vereniging van profclubs, licht het standpunt van de Pro League toe.

"Het is nog geen finale beslissing", vertelt Peter Croonen meteen in een gesprek met onze redactie. "Het gaat om een advies van de raad van bestuur, een advies dat nu bekrachtigd moet worden door de algemene vergadering." "Het advies is wel met unanimiteit geformuleerd en dat is een duidelijk signaal. We willen ons inschrijven in de logica van wat er momenteel wenselijk is voor de maatschappij. Voetbal is niet de prioriteit." "De vooruitzichten van wat er nog mogelijk zou kunnen zijn, zijn ook onduidelijk. In elk scenario kom je dan uit bij een verkorte vorm." "Je zou ook relatief vroeg collectief moeten beginnen te trainen, wat risico's inhoudt. Wat als er dan weer besmettingen en quarantaines volgen? Het risico op chaos is redelijk voorspelbaar." "En de overheid heeft, tot slot, ook andere prioriteiten dan manschappen vrij te maken voor het organiseren van een voetbalmatch. We hebben de enige juiste maatschappelijke beslissing genomen. Maar het is duidelijk dat die niet gemakkelijk was."

We hebben de enige juiste maatschappelijke beslissing genomen. Maar het is duidelijk dat die niet gemakkelijk was. Peter Croonen

"Coucke heeft altijd constructief gediscussieerd"

De Pro League lijkt zo in te gaan tegen de wil van de UEFA, dat steeds meer tijd en ruimte lijkt vrij te maken om de competities toch nog te voltooien, wellicht onder druk van de grote landen, die forse financiële verliezen vrezen. Peter Croonen: "Wij wilden niet voorbij 30 juni gaan, die consensus was er op de vorige raad van bestuur al. Ons principe is altijd geweest dat we het volgende seizoen niet wilden infecteren met de problemen van dit seizoen." "Om alle matchen toch nog te persen in een onmogelijke tijdsperiode, dat is onverantwoord. Dat hebben we vanaf de eerste dag uitgesloten." Toch zou bijvoorbeeld Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heel lang tegengeprutteld hebben. "Marc heeft altijd heel constructief gediscussieerd." "Elke clubleiding heeft zijn eigen perspectieven. Het is de verdienste van de voetbalfamilie dat iedereen over dat perspectief is gestapt om de juiste beslissing te nemen in het algemeen belang."

"Ranking is logisch voor kampioen, in principe dan ook voor daler"

Het advies ligt op tafel, maar er zijn nog altijd veel onduidelijkheden. Al lijkt Club Brugge wel kampioen. "Dit is niet de mooiste manier om kampioen te worden, maar Club staat na 29 speeldagen 15 punten voor. Daar is weinig discussie over." Over alle andere elementen - Europese tickets, degradatie en promotie - moet een werkgroep zich uitspreken. Er wordt bestudeerd of de bekerfinale en de return in de promotiefinale nog kunnen worden gespeeld. "Dat zijn twee verschillende casussen. Deze ranking is logisch om een kampioen aan te duiden. In principe is ze dan ook voldoende logisch om een daler aan te duiden. Waasland-Beveren zal dat niet graag aanvaarden, maar dit is een onderwerp voor de werkgroep." "Er is een duidelijke richting gekozen en tegen 15 april willen we alles in een beslissende plooi leggen", vervolgt Croonen. Als OHL-Beerschot niet meer gespeeld kan worden, dan blijft Beveren wellicht in 1A en zal die competitie uit 18 teams (2 stijgers) bestaan. Toch? "Ik vermoed dat enkele clubs dat naar voren zullen schuiven, dat kan ik niet uitsluiten." "Ook de Europese tickets worden in de werkgroep gefinaliseerd. Het is logisch dat de ranking richtinggevend is in het doorhakken van de sportieve knopen."

Dit is niet de mooiste manier om kampioen te worden, maar Club staat na 29 speeldagen 15 punten voor. Daar is weinig discussie over. Peter Croonen

"Omstandigheden dwingen ons"

Er zullen zich ongetwijfeld clubs benadeeld voelen. Zijn we weer op weg naar een juridisch getouwtrek? Peter Croonen: "Het is de bedoeling dat de werkgroep voorstellen en oplossingen uitwerkt die dat verhinderen." En wat met de rechtenhouders? "Ook voor hen is dit niet de makkelijkste beslissing. Het is onze analyse dat het niet meer mogelijk is om de competitie op een verantwoorde manier voort te zetten." "In die context denken wij dat onze mediarechten verworven zijn, maar dat is voer voor juristen. Wij zijn ervan overtuigd dat de omstandigheden ons dwingen om deze beslissing te nemen."