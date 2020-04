Evenepoel versus Bettiol in de Ronde van Vlaanderen: "Niet stoken, Renaatje"

Vorig jaar won Alberto Bettiol de Ronde van Vlaanderen en de feestende Italiaan sneerde in de ploegbus naar de Quick Step-ploeg van Patrick Lefevere.

In het wielerjaaroverzicht reageerde Remco Evenepoel lichtjes geprikkeld. "Dat was niet proper. We laten hem niet meer rijden", knipoogde Evenepoel.

De uitspraak van het toptalent was bij Bettiol beland, die op zijn beurt een steekje uitdeelde.

Dat de twee zondag tegen elkaar "koersen", zag ook onze Renaat Schotte.

"Eén zaak is zeker: Bettiol kan zondag niet winnen", grapte hij op Twitter.

Evenepoel antwoordde gevat: "Niet stoken, Renaatje."

"Ik zou niet durven, Remcootje", pikte onze reporter in.

"Dan is het goed! Dat die koers maar rap begint miljaardedjuuuuuuuu", klonk het veelbelovend bij Evenepoel.