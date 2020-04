Kirsten Flipkens: "Geen haar op mijn hoofd dat op deze manier wil stoppen"

"Ik ontsmet alles wat ik gekocht heb"

Al minstens tot 13 juli blijven de speelsters aan de kant. Kirsten Flipkens denkt dat een terugkeer op het terrein niet meteen voor morgen is.

"Ik fiets ook heel graag en ik kan me dus wel bezighouden, maar je bent een topsporter. Dan werk je toe naar een doel en dat valt nu weg. De frustratie zal nog wel volgen."

"Tennissen is nu wel het laatste waar ik aan denk. Ik heb er ook geen zin in. Ik wil nu elke dag doen waar ik zin in heb. Er zijn weinig speelsters die voluit aan het trainen zijn. Daar zie ik ook het nut niet van in."

En intussen probeert Flipkens net als elke burger niet besmet te geraken. "Ik ben wel een beetje panisch, ja. Ik ben heel voorzichtig en blijf binnen."

"Ik doe zelf wel de boodschappen, maar ik ben ontzettend voorzichtig. Ik draag altijd handschoenen en ik ontsmet alles wat ik gekocht heb. Iedereen moet gewoon voorzichtig zijn."