Dirk Van Tichelt zucht: "Nog 2 maanden zonder judo is heel lang"

"Ik heb opnieuw wat last van mijn knie, omdat ik heel veel oefeningen doe met indraaiende bewegingen en rekkers. Dat moet ik even laten rusten. Voor de rest doe ik heel veel fitness en probeer ik zo min mogelijk blessures op te lopen." (lees voort onder video)

Van Tichelt zucht: "2 maanden zonder judo is nog heel lang"

Hij hoort regelmatig collega-judoka Matthias Casse. "Die gaat naar de topsportschool in Antwerpen en mag daar in de fitness trainen. Ik zou dat ook mogen, maar ik zit met de kinderen thuis. Voor Matthias is het ook heel moeilijk. Hij is ook iemand die vooruit wil en niet stil kan blijven zitten. DIe heeft nu ook een moeilijkere periode. Het zijn moeilijke tijden. Iedereen improviseert een beetje."

"Het is nog redelijk lang wachten. De Vlaamse Judofederatie gaat de trainingen maar op 1 juni weer opstarten. Dat is nog 2 maanden geen judo. Dat is nog heel lang", zucht Van Tichelt.

Het uitstel van de Spelen noemde hij vorige week een 2e kans om zich te plaatsen voor de Spelen, want dat liep niet van een leien dakje dit voorjaar. Wat zegt hij nu de nieuwe data bekend zijn? "In het begin was ik heel enthousiast. Maar we zullen zien hoe ik deze periode doorkom."

"Goed dat OS niet paar maanden is uitgesteld"

Van Tichelt weet nog niet waar hij aan toe is om zich te plaatsen voor Tokio 2020. "De vorige kwalificatieperiode liep 2 jaar. Het eerste jaar telden de punten voor de helft mee, dit jaar voor 100 procent. Ik weet nu niet wat ze gaan doen met de punten van dat jaar extra en in welke toernooien je punten kan verdienen."

Op vicewereldkampioen en Masters-winnaar Casse na is er eigenlijk geen enkele Belgische judoka zeker van de Spelen: "De rest zal weer een beetje van nul moeten beginnen."

Maar Van Tichelt blijft Tokio 2021 als een 2e kans bekijken: "Ik had in 2018 een kruisbandoperatie met een heel lange revalidatie. In 2019 had ik pas mijn 1e toernooi op het WK in augustus. Maar als je zo lang stilligt, is het moeilijk herbeginnen."

"Die eerste toernooien waren niet goed. Tot mijn 5e plaats op het grandslamevent in Abu Dhabi. Toen begon het wat te draaien, maar door de opeenvolging van toernooien stokte dat. Het begon te korten en te korten, de toernooien vielen weg door corona. Uiteindelijk is het een geluk voor mij dat het een jaar uitgesteld wordt. Was het maar een paar maanden, dan had ik nog maar een aantal kwalificatiekansjes."