Technisch werkloze Vercauteren: "Na 30 juni spelen we dit seizoen best niet meer"

"80 procent van technische staf is technisch werkloos"

Kunnen de spelers zich in conditie houden? “Van maandag tot en met vrijdag zijn er optionele sessies voor hen. Er zijn ook programma’s als fysieke voorbereiding die ze anders zouden meekrijgen in het tussenseizoen. Nu is dat optioneel, we hopen dat we dat na een tijdje verplicht kunnen maken.”

Hoe brengen de Anderlecht-spelers deze periode door? “Ze zijn niet allemaal meer in het land. Ze hadden de mogelijkheid en de toelating om terug te gaan naar hun familie of naar andere oorden. Ze zijn niet met vakantie. We willen hen wel zo rap mogelijk vakantie geven om van een aantal verplichtingen af te zijn. Natuurlijk zal dat geen echte vakantie zijn.”

Het is ondertussen al 3 weken geleden dat er nog gevoetbald werd in de hoogste klasse. Hoe gaat Anderlecht-coach Frank Vercauteren daarmee om?

"Ploegen moeten een consensus vinden, iedereen moet toegevingen doen"

Hoe heeft Vercauteren dat abrupte einde van het seizoen beleefd? “Dat was natuurlijk frustrerend", zegt de Anderlecht-coach. "We hoopten op Play-off I en die mogelijkheid bestond nog. Al lag dat natuurlijk niet helemaal meer in onze handen."

"Daarnaast hadden we ook hoop om in Play-off II een Europees ticket te veroveren. We waren op de goede weg en konden het niet afwerken. Je wordt gestopt in je ambitie. Maar emoties en frustraties moet je proberen opzij te zetten. Het was een heel vervelend moment. Maar natuurlijk gaat de gezondheid voort.”

Er heerst momenteel onenigheid binnen de Pro League over de afloop van het seizoen. Een groot deel is voor een definitieve stopzetting, een ander deel wenst die knoop nog niet door te hakken. Heeft het zin om nog lang door te gaan met voetballen dit seizoen?



“Lang doorgaan zou natuurlijk het beste zijn. Het vervelende is natuurlijk die laatste speeldag van de reguliere competitie. Ik zou niet weten hoe je dat moet oplossen. Iedereen wil wel nog 2e eindigen of Play-off II spelen en een Europees ticket halen. Andere teams willen de kans krijgen om niet te moeten zakken."

"Ik kan me inbeelden hoe sommige ploegen reageren in functie van de huidige rangschikking. Ook Anderlecht. Of dat verantwoord is, denk ik niet. We zullen moeten solidariteit vinden. Iedereen zal zijn eigen belangen verdedigen, maar zal ook moeten toegeven. Daarin moeten we een consensus vinden."

"Ik denk dat we vooral al moeten bezig zijn met volgend seizoen. Wat mij betreft kunnen we dit seizoen alles nog uitspelen. Maar later dan 30 juni zou ik niet meer spelen. De mensen die verantwoordelijk zijn, moeten proberen een of andere manier te vinden waardoor we dit seizoen competitief kunnen afhandelen."

De huidige rangschikking als definitieve eindstand beschouwen is geen goede optie? “De perfecte oplossing bestaat niet. We zullen altijd moeten inleveren op een of ander vlak. We moeten kijken naar het algemeen belang en dat is nu de algemene gezondheid van iedereen."