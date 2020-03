Mignolet: "Voetbal zal altijd business nummer 1 in mijn agenda zijn"

"Trainen, mijn zoontje entertainen en de politiek volgen"

Trainen en familie, dat is waar het ten huize Mignolet tegenwoordig om draait. "De voormiddag is gevuld met mijn trainingsprogramma en de rest van de dag houdt mijn kindje mij bezig. Hij is nog maar 5 maanden oud en weet uiteraard niet dat er een coronacrisis bezig is. Hij is dus zijn volle energieke zelf en daar moet je tijd en aandacht aan besteden."

Maar als afgestudeerd politiek wetenschapper is Mignolet ook meer dan de gemiddelde voetballer bezig met wat er zich afspeelt in de Belgische politiek.

"Ik denk dat we op dit moment tevreden mogen zijn met wat de regering doet, in vergelijking met andere Europese landen. Wij krijgen de juiste richtlijnen en als iedereen die op de juiste manier uitvoert dan is dat de enige manier om deze crisis te doorstaan."

Een politiek carrière nà de sportieve zit er evenwel niet in: "Neen, ik denk het niet. Zeker als je zoals ik al zo lang in het voetbal zit. Ik denk niet dat je dat eruit krijgt. Voetbal zal altijd business nummer 1 op mijn agenda zijn."