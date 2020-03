Harry Kane sluit vertrek bij Tottenham niet uit: "Ik wil prijzen pakken"

Harry Kane is een jeugdproduct van Tottenham en is al enkele jaren de absolute aanvalsleider van de Spurs. Sinds 2014 is hij goed voor gemiddeld 30 doelpunten per seizoen. De publiekslieveling wil evenwel geen eeuwige trouw beloven aan zijn team.

"Ik zal altijd van de Spurs houden, maar als ik het gevoel heb dat we niet meer in de juiste richting evolueren, zal ik hier niet zomaar blijven gewoon omdat het Tottenham is", vertelt Kane aan Sky Sports.

"Ik ben heel ambitieus. Ik wil progressie blijven maken en een absolute topspeler worden. Alles zal afhangen van hoe de ploeg presteert en hoe we vooruitgang maken als team. Ik kan niet met absolute zekerheid zeggen dat ik hier voor altijd zal blijven."

"Ik wil prijzen pakken, hoe sneller hoe liever. We hebben al enkele jaren een geweldig team, maar om een of andere reden is het nog niet gelukt om iets te winnen. Toch hebben we er de ploeg voor. We zullen zien wat volgend seizoen brengt."