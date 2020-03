Pro League-voorzitter: "Begrijp open brief, maar eerst problemen met mediarechten vermijden"

"Prioriteit om op het juiste moment de juist dingen te doen"

"De kans dat we nog met publiek gaan spelen is quasi nihil, achter gesloten deuren spelen is voor veel ploegen ook niet wenselijk. We willen zo weinig mogelijk problemen van dit seizoen meenemen naar volgen seizoen. En het stopzetten van de competitie vereist denk ik zels unanimiteit."

" Die vraag om duidelijkheid van de profclubs is mij bekend", zegt Croonen aan Sporza. "We hebben daar op de vorige Raad van Bestuur al over gedebatteerd. We nemen die vraag ter harte nemen en begrijpen dat die bij de meerderheid van de clubs leeft."

"Volgende donderdag valt er mogelijk een eerste beslissing"

"We zijn het met heel veel punten in de open brief eens", gaat Peter Croonen voort, "maar we moeten ervoor zorgen dat we door het nemen van een beslissing niet een nieuw probleem creëren dat we hadden kunnen vermijden."

"We moeten bijvoorbeeld zien dat we geen problemen krijgen met onze mediarechten en dat we dus niet heel wat televisierechten terug moeten betalen."

Volgende week kan er misschien wel al een beslissing genomen worden, want dan is er opnieuw een vergadering met de Raad van Bestuur.



"Als dat zo is moet er zo snel mogelijk een algemene vergadering georganiseerd worden. Daar moet het dan effectief beslist worden. Ik vraag geduld in de context van het algemeen belang en elk individueel clubbelang."