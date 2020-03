"Cash is King op dit moment, wie gezond is zal spelers onder de prijs kopen"

Kopen Belgische clubs binnenkort spelers van middenmoters uit La Liga in plaats van andersom? Of moet Club Brugge zijn goudhaantjes verkopen tegen de helft van wat ze voor de coronacrisis waard leken te zijn? De coronacrisis veroorzaakt een enorme onzekerheid in de voetbalwereld.

Stijn Francis, makelaar van onder meer Dries Mertens en Toby Alderweireld, voelt nationaal en internationaal een enorme nervositeit. "Het kan bijna niet anders dan dat deze crisis een negatieve impact gaat hebben op de transferprijzen", vertelt hij.

De voornaamste redenen? "Clubs betalen soms niet meer het volledige loon (ze zetten spelers op technische werkloosheid of vragen loon in te leveren). Kan je dan dezelfde transfersom vragen? In België dient Play-off I, een topcompetitie, voor buitenlandse clubs om na te gaan of een speler die ze op het oog hebben, kan bevestigen. Die bevestiging gaan buitenlandse clubs nu niet krijgen."

"Maar de transfermarkt zal vooral afhangen van hoe een land de coronacrisis aanpakt. Als een competitie 6 maanden stil ligt, dan mag een club nog zo goed beheerd worden als je wil, dan heb je een groot probleem. In Italië ligt alles stil. Dus ook het voetbal. België pakt het beter aan, denk ik. Hier zal het voetbal dus hopelijk sneller hervatten."

"In landen waar de crisis blijft duren, zal het gevolg zijn dat clubs hun goede voetballers wel moeten verkopen. Neymar zal niet opeens veel minder kosten, dat zijn de uitzonderingen op de regel, maar spelers die anders voor 10-15 miljoen euro verkocht worden, daar wil ik nog van zien wat er met de markt gebeurt."