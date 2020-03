Sporza @School #6: Wat heeft gymnastiek met naakte atleten te maken?

Door het coronavirus ligt het halve land plat en zijn de scholen gesloten. Maar ook bij Sporza kan je iets bijleren. In onze Sporza @School ontdekken jullie alles over de Olympische Spelen. Vandaag krijg je een blokje sport, taal en geschiedenis.

Lengtemaat stadie leidt tot stadion

In de sport hebben we heel wat woorden te danken aan de Olympische Spelen: stadion bijvoorbeeld.

Op de eerste Olympische Spelen in de oudheid, bijna 3.000 jaar geleden in Griekenland, is van een stadion zoals we dat nu kennen nog geen sprake. De deelnemers lopen op een zandvlakte in de stad Olympia. Ze leggen er 190 meter af en die afstand noemen ze stadie.

Beetje bij beetje worden er tribunes gebouwd rond de piste en uiteindelijk wordt het hele complex stadion genoemd. En die waren al best groot. Olympia had een stadion voor maar liefst 50.000 toeschouwers.

Het woord stadion komt van de oud-Griekse lengtemaat stadie.

In ons land is maar één stadion zo groot: het Koning Boudewijnstadion in Brussel, de thuishaven van de Rode Duivels en het decor voor de Memorial Van Damme, een jaarlijkse internationale atletiekmeeting.

Het Koning Boudewijnstadion in Brussel biedt plaats aan 50.000 toeschouwers.

Poedelnaakt sporten in een gymnasion

Ook de Nederlandse woorden gym (een sportschool), gymnastiek (turnen) en gymnasium (een school) zijn ontstaan in de klassieke oudheid. Atleten waren erg trots op hun gespierde lichamen en sportten toen naakt. Trainen deden ze in een gymnasion, wat Grieks is voor "een plaats om naakt te zijn". De winnaars van de verschillende onderdelen kregen niet alleen eeuwige roem, maar ook een laurierkrans. Hieraan danken we de uitdrukking "niet op zijn lauweren rusten", voor iemand die ondanks zijn succes toch blijft doorgaan.

Atleten zoals een discuswerper deden allemaal naakt aan sport.

VIDEO: Deze jongens imiteren de naakte Grieken

Van Marathon naar Athene lopen

De lange loopwedstrijd marathon is vernoemd naar Marathon, een stad die ongeveer 40 kilometer ten noordoosten van de Griekse hoofdstad Athene ligt.

Het verhaal gaat dat de boodschapper Pheidippides van Marathon naar Athene liep om de zege in de Eerste Perzische Oorlog te verkondigen. Wanneer de boodschapper aankwam, viel hij dood neer.

Op de oude Olympische Spelen wordt ook van Marathon naar Athene gelopen, een afstand van ongeveer 40 kilometer. Spyridon Louis won de eerste editie in iets minder dan 3 uur, een tijd waar veel amateurlopers nu nog jaloers op zouden zijn.

De boodschapper Pheidippides (onderaan in het midden) heeft net de allereerste marathon gelopen.

Pas op de Olympische Spelen van 1908 in Londen krijgt de marathon 42,195 km als officiële afstand. Op die manier konden de lopers exact voor de koninklijke tribune in het White City Stadium finishen.

De Amerikaan John Hayes won de olympische marathon in 2 uur, 55 minuten en 18 seconden, een wereldrecord. Hij was pas als 2e geëindigd, maar de Italiaan Dorando moest zijn titel afgeven omdat hij over de finish werd geholpen. Na 42 kilometer en 195 meter was hij te versuft.

Olympische Spelen in Olympia