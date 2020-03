Ann Wauters (39) na uitstel Spelen: "Veel vraagtekens in mijn hoofd"

Voor de Spelen was Wauters bereid om haar geteisterde lichaam en vooral knieën nog tot een laatste inspanning te dwingen. "Dit uitstel komt toch hard aan. Ze hebben snel beslist dat het in 2021 zal zijn. Ik had nog gehoopt dat het in het najaar zou zijn, maar dat het 2021 is, is ambetant."

"Corona legt heel veel lam, de sport ontsnapt er niet aan. Natuurlijk beseffen wij ook dat de gezondheid primeert, maar het is toch even rot. We hebben er zo naartoe gewerkt. Wat een contrast: 4 weken geleden waren we nog zo euforisch in Oostende met dat historische ticket. In onze WhatsApp-groep met de Belgian Cats stonden meteen heel wat wenende emoji's."