Trainers bij Zulte Waregem technisch werkloos gezet? "Nieuws is nog wat voorbarig"

Bij een technische werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst. Sporters vallen dan terug op een bedrag dat gelijk is aan 70 procent van het gemiddelde loon. Bij Virton (1B) beslisten ze als eerste Belgische ploeg om zich hierop te beroepen, zowel voor de spelers als de trainers.

Zulte Waregem lijkt als eerste club uit 1A het voorbeeld van Virton te volgen, zij het dan enkel voor zijn trainers (Francky Dury en co). Voorzitter Carl Ballière laat aan onze redactie weten dat die berichten nog voorbarig zijn. "Maar we zijn momenteel wel aan het overleggen en info aan het inwinnen."

Ook bij Standard zouden ze de trainers technisch werkloos maken, zij het gedeeltelijk. Zowel Standard als Zulte Waregem liet wel aan spelersvakbond Sporta weten dat het de spelers zou sparen. Ook de meeste andere clubs uit 1A en 1B lieten Sporta weten dat ze hun spelers niet technisch werkloos zouden stellen.

Sporta: "We kregen de afgelopen dagen heel wat vragen van spelers te verwerken, met betrekking tot die technische werkloosheid. Nu het duidelijk is dat de meeste clubs het niet zullen inroepen, hopen we dat de rust bij de spelers terugkeert."