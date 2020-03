Timmers: "Als Spelen verplaatst worden naar 2021, is het gedaan"

Tokio 2020 moet voor Timmers het orgelpunt van zijn carrière worden. Maar zoals de kaarten nu liggen moet hij rekening houden met een afgelasting of een verschuiving van het evenement, zoals steeds meer internationale federaties vragen.

"Ik begin ervoor te vrezen, maar ik probeer het dag per dag te bekijken", zegt Timmers. "Met gepieker heb je niets te winnen: dat zuipt enkel energie en zorgt ervoor dat je focus en motivatie verdwijnt. Ik heb nu immers nog maar één doel: die Olympische Spelen. Die zouden sowieso mijn laatste zijn."

"En nu het EK is weggevallen, rest enkel nog de Olympische Spelen. Ik moet dus blijven hopen want anders ben ik me werkelijk voor niets dag in dag uit aan het afbeulen en afzonderen."

Een verschuiving naar een latere datum dit jaar, ziet TImmers nog zitten, maar meer niet. "ALs ze later dit jaar zijn, moet ik mijn jaar aanpassen, want er stonden al enkele zaken gepland na mijn afscheid. Maar dan zijn we gewoon nog wel een laatste keer flexibel en gaan we er nog voluit voor."

"Als de Olympische Spelen naar volgend jaar zouden verplaatst worden, dan is het gedaan en rest me dus een zeer lullig afscheid. Ik kan en wil me niet nog eens meer dan een jaar opladen. Volgend jaar is het tijd voor een nieuw leven."