Peter Vandenbempt, de rijzende ster op Instagram: "Ik ga voor 1 miljoen volgers"

Net na nieuwjaar maakte Peter Vandenbempt een account aan op Instagram, 30 foto's later heeft hij bijna 4.000 volgers. "Ik ben zelf verbaasd", vertelt hij op Radio 1. "Blijkbaar vinden de mensen het wel leuk om te zien hoe het leven van bekende personen eruit ziet. Zo kunnen ze vaststellen dat het net zo alledaags is. Maar ze krijgen ook een blik achter de schermen: hoe we werken, hoe we reizen..."

"Maar ik ben nog altijd geen grote fan van sociale media. Ik heb er nooit behoefte aan gehad. En ook als bron heb ik het niet nodig: ik vind mijn informatie op andere manieren. Bovendien krijgen veel mensen vanalles over zich heen op sociale media."

"Instagram vind ik wel een positief platform, ook al ben ik nog quasi maagdelijk. Mensen als Frank Raes posten heel kunstzinnige, prachtige foto's. Andere mensen die ik volg, verrassen me met leuke verhalen of filmpjes. Ik ben nog niets negatiefs tegengekomen."

Ook Vandenbempt draait met zijn vingers nu de voetbalwereld stil ligt. "Mijn werk, mijn bron aan ideeën voor Instagram, is dus ook weggevallen. Vanmorgen in bed had ik het goede idee om op alle dagdagelijkse activiteiten commentaar te geven, maar toen zag ik dat een Argentijn me voor was geweest. Ik denk dus nog na over een origineel idee."

Frank Raes heeft al 10.000 volgers. Kan Vandenbempt hem ooit voorbijsteken? "Ik zeg altijd: ik ga voor 1 miljoen volgers, maar ik heb nog wat werk."