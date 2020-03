Tim Merlier: "Verlang naar BK, hopelijk is coronavirus weg tegen dan"

Een echte lange rustperiode heeft Merlier de laatste tijd niet meer gehad. "Sinds het BK op de weg vorig jaar heb ik om de 2 maanden 5 dagen gerust. Mentaal voelde ik me dan telkens herboren en ik boette ook weinig in aan conditie."

"In Kuurne-Brussel-Kuurne was ik met de beteren over de Oude Kwaremont gekomen. Ik voelde me goed en keek uit naar de andere klassiekers op mijn programma."

"Het is wel een beetje zuur dat ik de komende maanden niet kan koersen met mijn Belgische trui. Maar sportief gezien is het vooral jammer dat het coronavirus toeslaat wanneer ik voor het eerst de klassiekers zou rijden."

Tot en met 30 april zal er al zeker niet meer gekoerst worden in België. Het sein voor een hoop renners om de fiets even aan de kant te laten staan.

"Ik kijk uit naar het BK in mijn achtertuin"

Het volgende doel van Merlier is nu het BK op de weg (21 juni) in Anzegem. "Ik kijk al lang uit naar die wedstrijd", vertelt Merlier. "De koers passeert langs mijn ouderlijk huis. En de aankomst in Anzegem is op 4 kilometer van mijn huidig huis."

"Maar eerst moeten we hopen dat dat coronavirus weg is tegen dan. Het is nog ongeveer 3 maanden tot het BK."

Wat als het BK niet gereden wordt? "Dan zal ik misschien een jaar langer met de Belgische trui mogen rijden. Ik weet niet wat daarover in het reglement staat. Maar ik wil veel liever dat het BK wel doorgaat natuurlijk."