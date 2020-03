Stand van licentiezaken: na Club Brugge krijgt ook Anderlecht zijn licentie

Het zijn drukke tijden voor Licentiemanager Nils Van Brantegem. Vorige maand moesten de licentieaanvragen bij hem binnen zijn, tot eind vorige week kon er nog onderhandeld worden of konden er documenten toegevoegd worden.

In de loop van deze week kregen de clubs dan hun licentierapport. Donderdag maakte de Licentiecommissie bekend wie er nog extra uitleg moet komen geven eind maart of begin april. In de kader hier onder leest u wat we voorlopig weten.