John Obi Mikel verlaat Trabzonspor om coronaredenen: "Wil niet meer voetballen"

Obi Mikel, die nog een contract had bij Trabzonspor tot 2021, verlaat de club in onderling overleg. "Er is veel meer in het leven dan voetbal", schreef de 32-jarige Nigeriaan 3 dagen geleden op Instagram. "Ik voel me niet op mijn gemak en heb geen zin om te voetballen in deze situatie."

"Iedereen zou thuis moeten zijn bij zijn familie in deze moeilijke tijden. Het seizoen zou geannuleerd moeten worden, want de wereld beleeft een turbulente periode."

Na 26 speeldagen deelt Trabzonspor de leiding in Turkije met Basaksehir. De voormalige middenvelder van Chelsea, die in de zomer bij Trabzon aankwam, speelde 27 officiële wedstrijden, waarvan 19 in de competitie.



Trabzonspor maakte het afscheid van Mikel in een ultrakorte mededeling bekend op zijn website.



Gisteren verklaarde de voorzitter van Trabzonspor nog dat hij niet wil dat de Turkse competitie stopgezet wordt, "want dat er dan veel meer echtscheidingen zullen zijn".