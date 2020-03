Emma Meesseman: "In Rusland beginnen ze te beseffen dat het serieus is"

"Deze week vindt hier in Jekaterinenburg ook het WK schaken plaats. Dat gaat voorlopig gewoon door. Er zal nog heel wat moeten veranderen voor mensen beseffen dat het ernstig is en dat ze binnen moeten blijven."

"Bij de gewone bevolking is er wel nog niet veel van te merken. Het gewone leven gaat voort en je ziet veel volk op straat, met hier en daar iemand met een mondmasker. Toiletpapier kopen is hier nog geen probleem", glimlacht Meesseman.

"In Rusland zijn er momenteel nog niet zoveel gevallen. Er heerst nog een beetje een ver-van-ons-bedmentaliteit. Ze waren hier zelfs boos toen de EuroLeague werd afgelast. Er heerste veel onbegrip. Intussen zijn ze wel bijgedraaid en beginnen ze te beseffen dat het serieus is."

"Er was al een ploeg in quarantaine geplaatst nadat ze teruggekeerd was uit Frankrijk en de Europese competities waren ook al stopgezet. Hier in Rusland hebben ze pas redelijk laat beslist. We waren er allemaal een beetje op aan het wachten", vertelt Emma Meesseman.

"Willen graag basketballen, maar gezondheid primeert"

Wat betekent de hele situatie voor de carrière van Emma Meesseman? "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zoveel "vrij" zal hebben", klinkt het. "Het is nu aan mij om individueel te trainen. Ik heb coaches die me daarbij zullen helpen."

"Ik hoop dat ik nog naar de WNBA kan gaan. Ik heb veel contact en voorlopig is alles nog zoals het was. Maar we vermoeden wel dat er nog iets zal veranderen. Een andere startdatum of minder wedstrijden. Het is afwachten."

"We willen uiteraard allemaal graag spelen, maar we beseffen ook dat basketbal op dit moment niet het belangrijkste is. Het is de gezondheid die nu primeert."