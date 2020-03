Veel renners nemen week rust: "Maar geef ons snel duidelijkheid over het hele voorjaar"

De volksgezondheid is dezer dagen ook voor de wielrenners de hoofdzaak. Tot en met 3 april wordt er niet gekoerst. Maar de beslissing over de Ronde van Vlaanderen en de andere voorjaarskoersen laat op zich wachten.

"We willen daar eigenlijk zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben", zegt Tim Declercq. "Zolang er nog niet beslist is dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix afgelast zijn, leven we wat in onzekerheid."

"Als alle voorjaarskoersen afgelast zullen worden, zouden de organisaties dat beter allemaal tegelijkertijd doen. Dan weten we eindelijk waar we aan toe zijn en hoe we onze (trainings)dagen de komende periode moeten inplannen."



Zelf doet Declercq het wat rustiger aan deze week. "Ik zal de komende dagen in elk geval niet te veel op mijn fiets kruipen."