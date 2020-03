Red Lion John-John Dohmen wordt speler en trainer bij Orée

De speler-trainer doet ook in het hockey zijn intrede. De 32-jarige John-John Dohmen trekt naar eersteklasser Orée. Niet alleen als speler, de Red Lion wordt ook meteen de coach van de vrouwenploeg. Hij zal ook een rol spelen bij het organiseren van de stages voor de jeugd.

"Het bestuur van Orée is tevreden dat het de komst van John-John Dohmen kan aankondigen", klinkt het op Instagram. "Hij versterkt het team voor het seizoen 2020-2021. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn talent, ervaring en professionaliteit ten dienste zal stellen."

Dohmen heeft doorheen de jaren een indrukwekkend palmares verzameld. Met de Red Lions kroonde hij zich tot Europees (2019) en wereldkampioen (2018), en pakte hij in 2016 het zilver op de Olympische Spelen in Rio. In 2016 werd de Brusselaar verkozen tot Speler van het Jaar. Vorig jaar won hij met Waterloo als eerste Belgische team ooit de Euro Hockey League.