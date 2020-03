Het EK voetbal gaat niet door en dat is een primeur

In 1992, het laatste eindtoernooi met 8 teams, moest nog in laatste instantie een nieuwe deelnemer opgetrommeld worden als vervanger voor Joegoslavië, dat geweigerd werd door de oorlog in het uit elkaar vallende land. Denemarken werd van het strand geplukt en kroonde zich in Zweden verrassend tot Europees kampioen.

Het WK voetbal, dat al sinds 1930 georganiseerd wordt, werd door Wereldoorlog II wel 2x geschrapt: in 1942 en 1946. Het eerste EK vond pas plaats na WO II. Frankrijk was in 1960 de gastheer voor het allereerste Europees Kampioenschap voetbal.

Dat Euro 2020 niet kan doorgaan, is geen verrassing, maar wel een primeur. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het toernooi dat het EK zijn vierjaarlijkse afspraak niet kan nakomen.

België werd tweede in 1980

Vier jaar later werd het toernooi opnieuw uitgebreid, van 8 deelnemende landen naar 16. De laatste expansie kwam er pas 4 jaar geleden bij het laatste EK in Frankrijk. Toen namen voor het eerst 24 landen deel.

België was 2 keer gastland van het EK: in 1976 en in 2000, samen met Nederland. Het beste resultaat van de Rode Duivels op een Europees Kampioenschap is de 2e plaats in 1980. België verloor toen de finale van Duitsland, na een laat doelpunt van Horst Hrubesch.

Duitsland en Spanje zijn tot nog toe de meest succesvolle landen op het EK. Zij hebben elk 3 Europese titels op hun palmares. Portugal is de regerende Europese kampioen. Cristiano Ronaldo en co versloegen 4 jaar geleden gastland Frankrijk in de finale.

Dit jaar zou het toernooi plaatsvinden in 12 gaststeden, verspreid over heel Europa. Maar daar heeft het coronavirus dus anders over beslist. Herkansing in 2021.