Berteele: "Nu al basketbalkampioen omdat ze buitenlanders niet blijven betalen"

Bij volleybal stoppen ze de competitie ook, zonder kampioen. “Bij volleybal hadden ze nog geen klassement en kon je dus niet zeggen dat er een kampioen is. Ik denk dat je nog had kunnen basketballen. Je had dit klassement kunnen gebruiken om de play-offs te laten beginnen. Die duren 3 weken en dan was het afgelopen.”

“Ik vond dat vreemd. Je pakt de kans af van diegenen die op 1, 2, 3 en 4 punten stonden. Er was nog spanning genoeg. En ik vraag me ook af: stel dat Limburg United eerste stond, gaan ze Limburg United dan kampioen maken? Ik denk het niet. En ik vind het dus terecht dat voorzitter Roels zegt dat hij dit vreemd vindt.”

"En nu stel je vast dat na 17 van die 26 matchen het klassement zoals het zaterdag was het definitieve eindklassement is met een kampioen en dergelijke…"

Berteele en Vandeweghe unaniem: "Buitenlanders betalen is het probleem"

Er schuilt evenwel één grote maar achter de beslissing. En onze commentator Carl Berteele weet welke: "Die buitenlanders gaan ze niet blijven betalen."

Collega-gast in De Tribune Hans Vandeweghe (De Morgen) beaamt: "Dat is het probleem, maar dat durven ze niet te zeggen. Het stikt bij ons van de buitenlanders. Ik weet zeker dat ze in Nederland zodra het kan weer beginnen te basketballen en te volleyballen."

"En de Amerikanen die in Nederland spelen, zijn nog slechter dan bij ons. Die gaan naar huis en zullen dan wel met Nederlanders voortspelen. Maar als je bij ons alleen met Belgen speelt…?”, daar heeft Vandeweghe zijn twijfels bij. "Elke Belg die 5 minuten krijgt per speeldag, is bij ons international, hè", laakt de sportjournalist het niveau. "In het volleybal is het ook bijna van hetzelfde."

Vandeweghe concludeert: "Je zit met dat model. Ik vind de beslissing dom. Geen kampioen was veel beter geweest, zoals in het volleybal. Alleen zit je dan met die verdeling van de Europese plaatsen. Maar zijn die dan zo gunstig? Volgens mij kost dat alleen maar geld." Zo weet Berteele dat Charleroi volgend seizoen al verzaakt aan Europa.

Berteele weet niet of er nog iets kan veranderen na de onvrede van de Antwerp Giants? "Antwerpen is bekerwinnaar en wil meedoen aan de voorrondes van de Champions League. Ze gaan dat proberen te bepleiten. Maar ik weet niet of dat gaat lukken."

"Ook bij Oostende waren ze trouwens niet tevreden om zomaar kampioen te worden. We hebben geprobeerd om daar een reactie te halen, maar niemand wilde spreken."