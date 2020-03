Onze commentatoren: "Speel het EK voetbal in de zomer van 2021"

Momenteel voert heel Europa een strijd tegen het coronavirus. De kans dat we op 12 juni aan Euro 2020 beginnen - in Italië nota bene - achten onze commentatoren bijzonder klein.

Peter Vandenbempt: "Ik ga er al 2 weken vanuit dat het Europees kampioenschap niet gespeeld kan worden. Dat kan ik me echt niet inbeelden. Enerzijds loop je een onverantwoord risico om zo'n gigantische groep door Europa te laten reizen. Al zou ik hetzelfde zeggen als het EK in een land wordt gespeeld. Maatschappelijk vind ik het onverantwoord."

Filip Joos: "Dat gaat toch niet dit jaar? Wat ik misschien verwacht, is dat de wereldvoetbalbond FIFA zich groot toont en het bezopen idee, een groot WK voor clubs, uitstelt. Hetzelfde geldt voor de finale van de Nations League."

Vandenbempt: "Als je naar oplossingen zoekt, vind ik het EK het makkelijkste evenement om te verplaatsen. De UEFA verschuift Euro 2020 beter naar de zomer van 2021."

Joos: "Exact, wacht een jaar en speel het EK gewoon in 2021. We gaan heus niet sterven van een zomer zonder voetbal. Het coronavirus is ook geen lokaal probleem."

"Al keek ik wel uit naar een kampioenschap over heel Europa. Dat heeft iets, enkel over je ecologische voetafdruk kan je jezelf vragen stellen. Al zijn we momenteel zoveel voorsprong aan het nemen, dat we zelfs met onze regering aan de milieunormen zullen voldoen."



Frank Raes: "Dit is beter dan welke klimaatactie ook. Elk nadeel heeft z'n voordeel."