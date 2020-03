In Europa is er nauwelijks nog voetbal te zien, maar in Paraguay speelde ex-voetbalster Ronaldinho mee in een vriendschappelijk toernooitje... in de gevangenis. De Braziliaan wordt verdacht van paspoortfraude maar hij maakt er dus het beste van. Niet geheel verrassend won zijn ploegje de partij met 11-2. Ronaldinho scoorde 5 keer en gaf 6 assists.