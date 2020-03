Sportartsen roepen op om te blijven bewegen: "Anders hebben we ander probleem"

"Het kan niet de bedoeling zijn dat we een nieuw gezondheidsprobleem trachten op te lossen door een bestaand en ernstig gezondheidsprobleem, namelijk een gebrek aan beweging, nog erger te maken", schrijven de SKA en GSV in een open brief.

Ze vragen dan ook dat de publieke sport- en recreatie-infrastructuur in de open lucht toegankelijk blijft, zoals wandel- en joggingpaden in bossen en parken, Finse pistes, open atletiekpistes, petanquebanen, fit-o-meters en publieke fitnesstoestellen, skatebanen, open tennisvelden etc.

SKA en GSV adviseren dat mensen in hun eentje sporten of met elkaar afspreken, maar dan enkel in groepjes van maximaal tien personen. "De mensen dienen zich ook thuis om te kleden en te douchen en geen gezamenlijk vervoer te nemen naar de outdoorlocatie. De personen moeten ook te allen tijde minstens één meter afstand houden. Tot slot mag niemand symptomen vertonen die mogelijk wijzen op besmetting van het coronavirus."

De twee verenigingen pleiten er ook voor om clubtrainingen onder strikte voorwaarden toe te staan. "Het is van belang dat profs en competitiesporters hun conditie tijdens de sperperiode op peil kunnen houden, anders krijgen ze bij de hervatting van de competities problemen met hun prestatieniveau en hun gezondheid."