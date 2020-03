Jonathan Sacoor zoekt uitweg uit VS: "Het is hier pure chaos"

"Het zou ook kunnen dat ik aansluit bij de trainingsgroep van Jacques Borlée, die naar Stellenbosch wil gaan. Maar je hebt in het buitenland loop je wel het risico dat je vastzit als ze plots de grenzen sluiten. In Santiago zou ik dan tenminste een permanent verblijf hebben en geen onkosten."

"Het is wellicht niet slim om nu naar België te komen, waar ook geen wedstrijden zijn en waar alle faciliteiten dicht zijn. Misschien kan ik een stage doen in Chili, waarvan mijn vriendin afkomstig is."

Jonathan Sacoor zit op dit moment nog in de Verenigde Staten, maar wellicht niet voor lang meer. "Het is hier pure chaos momenteel. Alles is hier afgelast: ik heb geen trainer, geen wedstrijden en geen universiteit."

"Zou pijn doen als de Spelen niet doorgaan, want ik ben enorm goed"

Intussen probeert Sacoor zo goed en zo kwaad mogelijk zijn conditie te onderhouden. "Ik train wat op mijn eentje, terwijl mijn vriendin mijn tijden opneemt. De kwaliteit van de training gaat natuurlijk naar beneden, maar dat zal overal zo zijn. We willen alleen de handdoek nog niet in de ring gooien."

Sacoor heeft het dan over de Olympische Spelen, die mogelijk ook worden afgeblazen door het coronavirus. "Ik hoop met heel mijn hart dat het kan doorgaan, desnoods enkele maanden later."

"Die onzekerheid is ook zo vervelend. We kunnen nu nog niet zeggen: we leggen ons erbij neer en nemen een jaartje pauze. En dan keer ik gewoon naar België terug om op mijn zetel in quarantaine te gaan."

"Maar het zou wel enorm jammer zijn, want ik was enorm goed, de trainingen waren enorm goed. Daarom zou het zo'n pijn doen als de Spelen afgelast zouden worden. Al die máánden voorbereiding die dan in het water zouden vallen. Maar ja, ik ben nog jong en sommige dingen zijn belangrijker dan sport."