Coronavirus legt nu ook de Engelse voetbalcompetitie lam

In Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland hadden ze speeldagen uitgesteld, nu gaan ze ook in Engeland overstag. Deze maand wordt er geen voetbal meer gespeeld in de Premier League.

Gisteravond namen ze al de beslissing dat de wedstrijd van de 30e speeldag tussen Brighton en Arsenal zaterdag niet zal doorgaan, nadat Arsenal bekend had gemaakt dat zijn coach Mikel Arteta positief had getest op het coronavirus. Nu volgt dus de maatregel om alle duels tot 3 april niet meer te laten doorgaan.

Vrijdagochtend raakte nog bekend dat Callum Hudson-Odoi (Chelsea) als eerste PL-speler positief testte op het coronavirus. "We wensen Mikel Arteta en Callum Hudson-Odoi een spoedig herstel, net als iedereen die met het virus besmet is", reageert algemeen directeur Richard Masters.

"In deze situatie zonder voorgaande werken we nauw samen met de clubs, regering, de bond en de liga. De gezondheid van spelers, staf en fans krijgt onze hoogste prioriteit."

Ook de wedstrijden in het Championship, de League One en League Two gaan niet door.