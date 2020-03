Jürgen Klopp na uitschakeling van Liverpool: "Feest na feest na feest, maar nu zwijg ik"

"Iedereen die deze wedstrijd gezien heeft, zal kunnen zeggen dat het resultaat helemaal anders had kunnen zijn", zei Klopp gisterenavond op zijn persbabbel na de 2-3.

"Ik ben vol lof over onze eerste 90-95 minuten. Onze eerste grote fout was dat we de 2e goal te laat scoorden. Dat doelpunt viel in de verlengingen, niet in de reguliere speeltijd. Dat is onze eigen fout."

"Maar Atletico is een team met wereldklassespelers. Tegen zo'n team spelen is zeer moeilijk. Toch hebben we het in die eerste 95 minuten uitzonderlijk goed gedaan. Als je een ploeg als Atletico zo in de problemen kunt brengen, kun je alleen maar tevreden zijn. Ik stond te genieten aan de zijlijn."

Toch keerde het tij snel in de verlengingen, want na de 2-0 speelde Liverpool-doelman Adrian de bal verkeerd in.

Klopp: "Als je verliest, is er altijd een reden en die reden is vaak verschillend. Vanavond heeft die pass van Adrian ons natuurlijk niet bepaald geholpen. Adrian is een superdoelman, ik houd van die jongen, maar hij nam in deze fase de verkeerde beslissing, ofwel raakte hij de bal niet goed."

"Maar in principe hoeft een tegengoal op dat ogenblik geen grote impact te hebben. Jammer genoeg was dit wel het geval en veranderde het "momentum". Bij Atletico veranderde de gedachtegang van "Oei, hoe moeten we dat hier oplossen?" naar "Aha, okay, dit zou wel eens ons avondje kunnen worden"."

"Zij kregen wat zuurstof in hun benen en wij verstijfden. Zoiets. Ze scoorden nog twee keer, dus wat kun je anders dan Atletico geluk te wensen? Maar kijk: ik haat verliezen, ik ga even zwijgen nu... Ik snap niet hoe Atletico speelt. Ik snap het niet. Maar de winnaar heeft altijd gelijk..."