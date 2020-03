Atletico staat op uit de doden en schakelt titelverdediger Liverpool uit

Oblak kraakt pas kort voor de rust

De thuissuppporters zorgden voor een zinderende sfeer op Anfield, maar op het veld was het wel Atletico dat meteen voor vuurwerk zorgde. Costa kreeg al in de openingsminuut een uitgelezen kans op aangeven van Félix. Zijn schot strandde in het zijnet.

Nadien was het toch vooral Liverpool dat op zoek ging naar de broodnodige treffer. Wijnaldum deelde de eerste prik uit, maar zijn kopbal was te zwak om Oblak te verschalken. Bij een afstandsschot van Salah moest de Atletico-doelman zelfs niet tussenbeide komen.

Dat was wel even anders toen Oxlade-Chamberlain op het kwartier uitpakte met een gevaarlijke, lage knal. Met een uitstekende redding hield Oblak Liverpool van de 1-0. Pas 20 minuten later moest de Sloveen zich nog eens tonen, maar ook Mané en Firmino raakten niet voorbij de doelman.

De kansen waren dus wel voor Liverpool en kort voor de rust leverde dat ook een verdiende voorsprong op. Wijnaldum kopte hard naar de grond op een gemeten voorzet van Oxlade-Chamberlain en dit keer moest Oblak zich wel gewonnen geven. Alles weer in evenwicht.